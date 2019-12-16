Брюссель. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейский союз придает большое значение своему партнерству с Азией, в последние годы он развивал прочные политические связи с ней и более глубокое взаимодействие в сфере безопасности, заявил в понедельник в Мадриде глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после завершения министерской встречи АСЕМ (Форума "Азия - Европа").

Текст его выступления и ответов распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

Выступая по итогам этой встречи на уровне глав МИД, Боррель назвал АСЕМ "уникальной платформой для европейских и азиатских партнеров для диалога и решения общих задач".

"Только подумайте, что вместе мы представляем 55% мировой торговли, 60% мирового населения и 65% мирового ВВП. Две трети мировых доходов генерируется в наших странах. Это очень впечатляющие цифры, и я уверен, что мы вместе сможем изменить мир к лучшему", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам на пресс-конференции.

Он считает, что проблемы можно решать путем сотрудничества или конфронтации. ASEM - это хороший инструмент для сотрудничества.

Отвечая на вопрос о международной торговле, Боррель отметил, что "торговля, как и все в жизни, имеет хорошие стороны, и не очень хорошие". В торговле, как и в любой человеческой деятельности, есть победители и проигравшие. "И даже если чистый баланс положительный, мы должны учитывать проигравших", - полагает он.

"То, что происходит сегодня в мире во многих странах, является отчасти негативными последствиями глобализации. Дело в том, что проигравших в глобализации сейчас много, и они переносят свои интересы и свои заботы на политический ландшафт. И это происходит от Латинской Америки до улиц Парижа и везде. Но в то же время я думаю, что мы должны продолжать открывать нашу экономику, чтобы искать глобальный оптимум", - продолжил глава европейской дипломатии.

Он выразил сожаление по поводу того, что система урегулирования споров Всемирной торговой организации вышла из строя из-за отсутствия сотрудничества со стороны Соединенных Штатов.

"И я думаю, что набор двусторонних соглашений, все согласованные двусторонние соглашения приводят нас к неоптимальной ситуации относительно того, каким было бы общее соглашение. Это почти математика. Некое двустороннее соглашение, не учитывающее того, что происходит с другим, не является оптимальным по сравнению с общим соглашением, которое, к несчастью, в эти дни недостижимо", - отметил Боррель.

1ов тг

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