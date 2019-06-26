Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 16:12

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду, что план Вашингтона по ближневосточному урегулированию поддержат многие страны, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Мы хотим, чтоб этот план стал не американским, а международным", - приводит агентство слова Мнучина.

По словам министра, он ожидает, что на этой неделе в Бахрейне удастся собрать $4 млрд из $50 млрд, которые необходимы для реализации экономического плана.

В конце прошлой недели Вашингтон обнародовал экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Меры, разработанные администрацией США, предполагают как государственные, так и частные инвестиции в объеме $50 млрд.

Однако палестинское руководство, не участвующее в конференции, заявило о неприятии плана, а Саудовская Аравия, которая считается одним из главных участников плана, также высказала некоторые оговорки. В свою очередь, председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что политическая часть плана гораздо важнее экономической части.

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