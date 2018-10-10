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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 11:02 10.10.2018 - 11:02

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин предостерег Китай от попыток конкурентной девальвации юаня, пишет газета Financial Times.

В интервью газете он заявил, что Минфин США, который "очень внимательно" отслеживает динамику валютных курсов, заметил, что юань "существенно" подешевел в этом году. С.Мнучин намерен поднять вопрос резкого ослабления юаня в рамках торговых переговоров с Пекином.

Он признал, что снижение курса юаня обусловлено несколькими факторами, включая экономические проблемы страны.

"Существенное ослабление юаня связано с различными факторами, и мы намерены обсудить это с Китаем, - заявил С.Мнучин. - Один из этих факторов - собственные экономические проблемы страны и то, что происходит в китайской экономике".

"Обсуждая торговые проблемы, мы, конечно же, хотим быть уверены, что Китай не прибегает к конкурентной девальвации", - сказал С.Мнучин.

Курс юаня относительно доллара США упал почти на 11% с пикового уровня текущего года, зафиксированного в марте. В среду он составляет 6,9190 юаня/$1.

Эксперты все больше опасаются, что курс юаня опустится до психологически важной отметки в 7 юаней/$1, которая также станет самым низким курсом китайской нацвалюты с 2008 года.

Юань находится под давлением в этом году на фоне ослабления темпов экономического роста Китая, торгового спора Пекина с Вашингтоном, а также общего спада на emerging markets, усиливаемого укреплением доллара.

Позднее в этом месяце американский Минфин опубликует регулярный доклад о валютной политике торговых партнеров США. В этом году Минфин воздерживается от того, чтобы называть Китай "валютным манипулятором".

Служба финансово-экономической информации

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