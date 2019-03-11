Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 16:29

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Санкции, введенные против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, подтверждают решимость США преследовать сторонников Николаса Мадуро, говорится в заявлении главы американского Минфина Стивена Мнучина.

О включении в SDN List Еврофинанс Моснарбанка, которым РФ и Венесуэла владеют через ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR) (по 25% + 1 акция) и Фонд развития Fonden (50% минус 2 акции) соответственно, OFAC объявила ранее в понедельник.

"Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и тем самым вносят вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Венесуэлы", - заявил С.Мнучин.

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