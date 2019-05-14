Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:10

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Европейской дипломатии Федерика Могерини во вторник заявила, что проекты PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в сфере обороны) станут дополнительным инструментом для европейской оборонной политики. "Дискуссия между странами-членами ЕС (по развитию ряда оборонных проектов - ИФ) продолжается", - сказала Могерини на пресс-конференции.

По ее словам, в этом участвуют как государства союза, так и Европейская комиссия.

"Проекты PESCO не заменяют и не изменяют те проекты, которые уже реализуются. Это дополнительный инструмент, нацеленный на усиление сотрудничества между странами-членами ЕС", - подчеркнула глава Европейской дипломатии.

Ранее Пентагон предупредил ЕС о возможности политических и торговых последствий в случае, если Брюссель будет по-прежнему нацелен на развитие европейских проектов в сфере вооружения, не принимая во внимание интересы третьих стран, в том числе и США.

Реакция США последовала вскоре после того, как 18 апреля Европейский парламент указал на положительные перспективы создания Европейского оборонного фонда с объемом финансирования в 13 млрд евро на период 2021-2027 гг. Кроме того, Вашингтон выступает и против Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны, в рамках которого 25 стран ЕС начали развивать 34 проекта в сфере вооружений.

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