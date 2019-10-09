Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 23:21

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европейском парламенте подтвердила ожидания Брюсселя в отношении того, что так называемая "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу" с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме всеми сторонами.

В среду в Брюсселе, выступая перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания, на котором обсуждался украинский вопрос, Могерини напомнила присутствующим о недавнем "важном развитии" в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группы.

"Результат заседания дискуссии Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 1 октября в Минске, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера" - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к некоторому прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

При этом высокий представитель подчеркнула, что Минские договоренности "остаются центральными в достижении прочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

"Крайне важно поддерживать прогресс в разведении (сил - ИФ) и строительства моста в Станице Луганской. Нам необходимо прочное прекращение огня для достижения конечной цели - восстановления контроля Украины над всей ее территорией", - уверена Могерини.

бм

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