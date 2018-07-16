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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 12:48 16.07.2018 - 12:48

*** Она напомнила, что у ЕС, помимо США, "есть другие друзья в мире"

Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в понедельник в преддверии саммита США - Россия призвала Вашингтон помнить о том, "кто для США друзья".

"Мы четко представляем, кто наши друзья. Разумеется, это США, и это говорилось много раз. Смена администрации не меняют дружбу между странами и народами. Несомненно, мы считаем США близкими друзьями и партнерами. Мы всегда будем таковыми", - сказала Ф.Могерини журналистам перед началом заседания Совета по иностранным делам ЕС.

При этом она отметила, что "у ЕС также много других друзей в мире: Канада, Южная Корея, Япония", и сообщила, что ЕС в понедельник подписывает торговое соглашение с Японией.

Ф.Могерини напомнила, что 16 и 17 июля, она будет председательствовать на совете, на котором будут присутствовать "главы МИД всех латиноамериканских государств и стран Карибского бассейна, а также Африки".

"Поэтому мы четко представляем, кто наши друзья, и я надеюсь, что у администрации США тоже есть ясное представление о том, кто (их - ИФ) друзья", - сказала глава дипломатии ЕС.

Переговоры российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, как ожидается, начнутся в понедельник в Президентском дворце в Хельсинки. Лидеры проведут переговоры сначала "тет-а-тет", а затем в составе делегаций.

Ранее лидер США заявлял, что на предстоящих переговорах с В.Путиным планирует затронуть тему Сирии, Украины, проблему ядерного разоружения, а также поднять вопрос о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

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