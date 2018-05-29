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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 20:40 29.05.2018 - 20:40

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которая во вторник принимала участие в международной парижской конференции по Ливии, организованной по инициативе французского президента Эмманюэля Макрона, подчеркнула важность этой североафриканской страны для региона и Европы.

"Надо признать, что Ливия важная, ключевая страна не только для Африки, не только для Средиземноморья, но также и для Европы. Она важная также потому, что это богатая страна, которая бы не нуждалась ни в чьей помощи, если бы она не находилась так долго в переходном периоде. Это богатая страна, что касается национальных ресурсов, но она также богата человеческим капиталом", - заявила Ф.Могерини, выступая в тот же день на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По ее словам, обсуждая Ливию, нельзя допустить ошибку, сведя всю проблему к миграции и безопасности.

"Главная ответственность, впрочем, и главный интерес для нас, европейцев, - это поддержать Ливию вместе с ливийцами и ради них, так как нет другого способа суметь положить конец нестабильности в стране. Ливия нуждается в примирении. Ей нужны ясное законодательство и инклюзивный диалог. А также экономические инвестиции, законные институты для всей страны и возможности для занятости", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По ее словам, таким всегда был подход Евросоюза, но это также звучало и на конференции по Ливии в Париже 29 мая. Международное сообщество, ООН, "ливийский квартет" готовы помогать Ливии, но ответственность за вывод страны из затянувшегося переходного периода лежит также и на ее руководстве.

Ф.Могерини отметила, что ситуация с безопасностью в стране несколько улучшается, хотя мир очень хрупок, и терроризм пока не сломлен. ЕС помогает Ливии в том, чтобы ее силы безопасности находились под гражданским контролем и уважали права человека. Но этот путь будет долгим, признала высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Евросоюз помогает Ливии в управлении границами и в подготовке ее силовых структур.

"Но безопасность - это всего лишь один аспект. Сотрудничество ЕС-Ливия идет далеко за пределы этого. Политический процесс, вне всякого сомнения, - приоритет приоритетов, и это то, что мы сегодня утром обсуждали в Париже более глубоким образом", - сообщила глава европейской дипломатии.

Она указала на то, что Евросоюз работает с национальной избирательной комиссией по подготовке избирательного процесса. Идет подготовительная техническая работа. Ливийцы, считает она, хотят голосовать, но важно также, чтобы они понимали, почему они голосуют.

Выборы президента в условиях юридической пустоты могут не привести к желаемому результату стабилизации. Необходимо принять конституцию до этих выборов. "Это главное, чтобы придать легитимность избирательному процессу", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она отметила, что на парижской конференции призвала присутствовавших там ливийских лидеров признать результаты выборов, когда они состоятся.

При этом она обратила внимание на то, что, хотя экономическая ситуация страны понемногу улучшается, все равно положение простых людей остается тяжелым. Общественные услуги, здравоохранение серьезно подорваны. Нужно добиться того, чтобы экономическая выгода, например, от нефти доходила до простого населения, сказала она.

Глава дипломатии ЕС упомянула планы экономической и управленческой помощи Евросоюза и стран ЕС Ливии, инфраструктурные проекты.

"Ливия в нашем сердце. Она в нашем сердце, потому что мы привязаны к ливийцам. Но также потому, что быть привязанным к Ливии - это тоже хорошая инвестиция в нашу собственную безопасность и стабильность", - подвела Ф.Могерини итог своему выступлению перед европейскими парламентариями.

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