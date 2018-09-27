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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 16:24 27.09.2018 - 16:24

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в специальном заявлении подтвердила твердые обязательства ЕС по оказанию помощи всем западно-балканским государствам-партнерам на пути их интеграции в союз.

В Брюсселе в четверг было распространено ее коммюнике по итогам рабочего ужина с руководителями стран Западных Балкан, который она организовала накануне совместно с членом Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это была хорошая возможность обсудить последние события и прогресс в регионе", - прокомментировала встречу высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Лидеры подтвердили свою твердую приверженность продвижению вперед в процессе интеграции в Европейский союз путем ускорения реформ и дальнейшего развития добрососедских отношений", - заявила Ф.Могерини.

Она отметила, что это потребует постоянной работы над связанными с ЕС реформами и более подлинного и эффективного сотрудничества.

Глава европейской дипломатии также сообщила о том, что во время ужина были затронуты темы соглашения о новом названии Македонии и диалога между Белградом и Приштиной. По ее словам, обе "являются ключевыми для развития региона и его европейского пути".

1ов ав

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