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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 19:15 12.07.2018 - 19:15

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретилась в четверг в Брюсселе с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила.

"Встреча стала возможностью для сторон обсудить ряд общих насущных вопросов внешней политики и безопасности. Они обсудили текущую работу по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию на Украине, перспективы мира в Афганистане, конфликт в Сирии, последнее развитие событий в Ираке, поддержку стран группы G5 Сахель и продолжающуюся приверженность ЕС иранскому ядерному соглашению", - говорится в коммюнике ЕВС.

В документе также отмечается, что за этой двусторонней встречей последовало заседание восьмого совета ЕС-США по энергетике, на котором сопредседателями были глава дипломатии ЕС Ф.Могерини, заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете, государственный секретарь США М.Помпео и министр энергетики США Рик Перри.

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