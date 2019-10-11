Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 11:43

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравили в Twitter лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год премьер-министра Эфиопии Абию Ахмеда Али.

"Поздравляю моего дорогого друга Абию Ахмеда Али за Нобелевскую премию мира! Премия мужества и надежды. Премия великому человеку и великому континенту", - написала Могерини в Twitter.

"Вы показали, что с помощью терпения, мужества и убеждения возможно достичь мира", - отметил в свою очередь Столтенберг в Twitter.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия мира за 2019 год присуждена премьер-министру Эфиопии Абия Ахмеду Али, который занимает этот пост с 2 апреля 2018 года.

В Нобелевском комитете отметили, что премьер-министр удостоен этой награды "за его усилия в достижении мира и в международное сотрудничество, но в особенности, за его решительную инициативу в решении пограничного конфликта с соседней Эритреей".

1ви аю

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