Могерини и Чавушоглу обсудили российско-турецкую договоренность по Идлибу
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Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини обсудила вечером во вторник по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу последние события, касающиеся Сирии, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"Министр Чавушоглу проинформировал высокого представителя о соглашении, достигнутом вчера президентом Эрдоганом и президентом России Путиным по Идлибу", - говорится в коммюнике ЕВС.
Ф.Могерини, отмечается в сообщении, подчеркнула важность реализации этого соглашения, указав на необходимость избегать военного наступления в Идлибе и на обязательства гарантов Астаны сохранить эту последнюю оставшуюся зону деэскалации.
"Это должно гарантировать защиту жизней гражданских лиц и инфраструктуры, предоставить гуманитарный доступ и обеспечить основу для возобновления политического процесса под эгидой ООН и ее специального посланника Стаффана де Мистуры с целью достижения всеобъемлющего, жизнеспособного и надежного политического решения для Сирии", - сказано в коммюнике.
Ф.Могерини и М.Чавушоглу также говорили о совещании высокого уровня по Сирии, которое Европейский союз проведет в Нью-Йорке во время министерской недели Генеральной Ассамблеи ООН в развитие второй брюссельской конференции по помощи Сирии. Министр иностранных дел Турции примет участие в этом совещании по приглашению главы дипломатии ЕС, сообщается в документе.
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Интерфакс