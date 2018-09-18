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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 22:29 18.09.2018 - 22:29

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини обсудила вечером во вторник по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу последние события, касающиеся Сирии, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Министр Чавушоглу проинформировал высокого представителя о соглашении, достигнутом вчера президентом Эрдоганом и президентом России Путиным по Идлибу", - говорится в коммюнике ЕВС.

Ф.Могерини, отмечается в сообщении, подчеркнула важность реализации этого соглашения, указав на необходимость избегать военного наступления в Идлибе и на обязательства гарантов Астаны сохранить эту последнюю оставшуюся зону деэскалации.

"Это должно гарантировать защиту жизней гражданских лиц и инфраструктуры, предоставить гуманитарный доступ и обеспечить основу для возобновления политического процесса под эгидой ООН и ее специального посланника Стаффана де Мистуры с целью достижения всеобъемлющего, жизнеспособного и надежного политического решения для Сирии", - сказано в коммюнике.

Ф.Могерини и М.Чавушоглу также говорили о совещании высокого уровня по Сирии, которое Европейский союз проведет в Нью-Йорке во время министерской недели Генеральной Ассамблеи ООН в развитие второй брюссельской конференции по помощи Сирии. Министр иностранных дел Турции примет участие в этом совещании по приглашению главы дипломатии ЕС, сообщается в документе.

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