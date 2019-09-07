Брюссель. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини приветствовала освобождение Россией украинских заключенных.
"Европейский союз ожидает, что все стороны воспользуются этим моментом", - говорится в ее заявлении, распространенном в субботу.
"Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Это означает, что, наконец, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский союз призывал столько раз, свободны и вернулись в свою страну", - отмечается в коммюнике.
"Их освобождение является результатом работы и свидетельством решимости тех, кто неустанно трудился для этого, в том числе гражданского общества, активистов и юристов", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.
Она также выразила надежду, что освобожденные украинцы смогут быстро воссоединиться со своими семьями, и пожелала им "скорейшего восстановления после изнурительного заключения".
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