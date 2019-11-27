Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 20:53

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини надеется, что предстоящая встреча лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия), которая запланирована на 9 декабря в Париже, станет возможностью для существенного прогресса.

Об этом она сказала в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента, рассказывая о развитии политики Восточного партнерства.

Могерини отметила, что последние месяцы были отмечены "позитивными событиями в сфере безопасности". "Саммит лидеров стран "Нормандской четверки", который состоится 9 декабря, теперь является возможностью для существенного прогресса", - считает Высокий представитель ЕС.

гс

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