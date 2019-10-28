Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 22:45

Брюссель, 29 октября. ИНТЕРФАКС - Одним из самых драматических кризисов нашего времени назвала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини массовое бегство людей из Венесуэлы.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы мобилизовать и объединить усилия людей во всем мире для преодоления одного из самых драматических кризисов нашего времени", - сказала она, выступая в понедельник в Брюсселе на Международной конференции солидарности с венесуэльскими беженцами и мигрантами.

Она отметила, что кризис беженцев из Венесуэлы, вероятно, самый большой в современной истории региона и, по прогнозам, обещает стать крупнейшим миграционным кризисом в мире.

В следующем году число венесуэльцев за рубежом может превысить 6,5 миллиона. На сегодняшний день Колумбия приняла более 1,5 млн человек, Перу - более 800 000, Эквадор -более 300 000.

"Ситуация не улучшается, - констатировала Могерини. - Потребности, вытекающие из этой чрезвычайной гуманитарной ситуации, продолжают опережать ответные меры. Число венесуэльцев, покидающих свою родину, продолжает расти, равно как и проблемы, с которыми сталкиваются принимающие общины".

"Будучи одной из великих мировых экономик, глобальным игроком и другом Латинской Америки, Европа была с вами с самого начала, и мы будем и впредь с вами", - заявила она.

Могерини сообщила, что с 2016 года Брюссель вместе с государствами-членами ЕС предоставил более 320 млн евро в помощь перемещенным лицам и беженцами, как внутри Венесуэлы, так и в регионе, и будет продолжать это в предстоящие месяцы и годы.

По ее словам, этот кризис искусственный и требует политического решения, "демократического и мирного решения, которое должно исходить из самой Венесуэлы и быть поддержано регионом и международным сообществом".

Однако, пока идет работа в политической сфере, венесуэльцам, покидающим свою страну и тем, кто их принимает, срочно нужны поддержка и помощь, заявила Могерини.

1мн гс

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