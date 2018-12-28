Могерини назвала необоснованным решение властей ДРК о выдворении постпреда ЕС

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 20:30

Брюссель. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Нет никаких оправданий решению правительства Демократической Республики Конго о выдворении из страны постоянного представителя Евросоюза, заявила в пятницу высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

Накануне власти ДРК потребовали, чтобы европейский посол Барт Уври (Bart Ouvry) покинул страну в 48-часовой срок в ответ на продолжение санкций ЕС против 14 конголезцев, включая кандидата на президентских выборах, обвиняемых в нарушении прав человека.

"Эта мера, с одной стороны, является санкцией за неподобающее поведение соответствующего лица, а с другой - представляет собой применение принципа взаимности", - прокомментировал это решение глава МИД ДРК Леонард Ше Окитунду.

"Что касается упомянутой взаимности в связи с индивидуальными санкциями, принятыми в отношении ряда конголезских граждан, ЕС считает необходимым напомнить, что эти меры связаны с нарушением прав человека и препятствиями мирному разрешению кризиса в ДРК", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе.

В нем отмечается, что эти ограничительные меры принимались 12 декабря 2016 года и 29 мая 2017 года единогласным решением 28 государств-членов ЕС, и они будут снова рассмотрены с учетом итога предстоящих выборов в ДРК.

Глава европейской дипломатии также подчеркнула, что ЕС является "первостепенным партнером" ДРК и его населения, поддерживая важное для страны сотрудничество.

"Евросоюз считает такое решение, принятое в канун определяющих для страны выборов, полностью контрпродуктивным, наносящим вред интересам населения", - сказано в коммюнике.

Ф.Могерини напомнила свою позицию о том, что "проведение инклюзивных, транспарентных, заслуживающих доверия и мирных выборов важно для будущих обязательств Европейского союза в ДРК".

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