Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 12:05

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС не должны забывать о проблеме Крыма и сохранять единство по этому вопросу, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Нам нужно единство. Также нам нужно, чтобы тема Крыма оставалась в списке наших приоритетов", - сказала она на заседании глав МИД ЕС в Брюсселе.

Ф.Могерини напомнила, что в ЕС не намерены признавать Крым частью РФ, так как считают полуостров частью Украины. Присоединение Крыма к РФ, произошедшее пять лет назад, она назвала "негативным моментом в нашей европейской истории".

Глава дипломатии ЕС призвала расследовать сообщения о нарушениях прав человека в Крыму. Также она выразила обеспокоенность по поводу "усиливающейся милитаризации Севастополя за прошедшее время".

"Это отрицательно повлияло на ситуацию по всем регионе Черного моря", - предупредила она.

Говоря о прошлогоднем инциденте в Керченском проливе, Ф.Могерини вновь призвала РФ немедленно и без предварительных условий освободить задержанных украинских моряков.

1во др

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