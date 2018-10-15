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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 15:56 15.10.2018 - 15:56

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в понедельник заявила, что особую важность для Брюсселя представляет оказание гуманитарной помощи Сирии через ООН.

"Для нас осуществление доставки гумпомощи посредством ООН является главным приоритетом", - сказала она журналистам в Люксембурге.

По ее словам, оказание гумпомощи сирийскому народу также является "моральным долгом" для ЕС.

Кроме того, высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Брюссель выступает исключительно за "политический процесс" в Сирии для урегулирования ситуации.

Ф.Могерини добавила, что "у Сирии не будет будущего, если там больше не будет сирийцев".

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