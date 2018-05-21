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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 21:10 21.05.2018 - 21:10

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Ядерное соглашение с Ираном и его постоянная поддержка - это важные достижения международной дипломатии, гарантирующие, что атомные мощности Ирана действуют исключительно в мирных целях, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Речь госсекретаря Помпео не продемонстрировала, как отход от СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) сделал или сделает регион более безопасным от угрозы распространения ядерного оружия или как он поставит нас в более выгодное положение, чтобы повлиять на поведение Ирана на территориях, не входящих в сферу действия СВПД. Альтернативы СВПД нет", - говорится в распространенном в Брюсселе комментарии Ф.Могерини на речь госсекретаря США Майка Помпео.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам вновь напомнила, что МАГАТЭ 10 раз подтвердило выполнение Ираном всех обязательств, связанных с ядерной программой, и, кроме того, заявляло, что агентству были предоставлены все разрешения на доступ, необходимый для выполнения его мандата. Она указала на то, что СВПД - это результат более чем десятилетних сложных и деликатных переговоров, построенных на выборе наилучшего возможного результата при правильном балансе.

"Европейский союз привержен и останется приверженным продолжению полного и эффективного осуществления СВПД, если Иран будет соблюдать все свои обязательства, связанные с ядерной программой, как это делается до сих пор", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она в очередной раз указала на то, что это - международное соглашение, одобренное Советом Безопасности ООН. "Международное сообщество ожидает, что все стороны будут выполнять взятые на себя более двух лет назад обязательства", - добавила глава европейской дипломатии.

По ее словам, нормализация торгово-экономических отношений с Ираном "является неотъемлемой частью соглашения, которое должно поддерживаться международным сообществом".

Ф.Могерини отметила при этом, что СВПД никогда не предназначался для решения всех проблем в отношениях с Ираном. "Обеспокоенности, связанные с региональной ролью Ирана, терроризмом и несоблюдением прав человека, регулярно доводятся Евросоюзом до Тегерана, и к тому же действуют санкции ЕС с целью оказывать давление на Иран, чтобы он изменил свое поведение", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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