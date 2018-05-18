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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 17:53 18.05.2018 - 17:53

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) соберется в Вене 25 мая в формате "европейской стройки" (Германия, Великобритания, Франция), Китая, России и Ирана на уровне политдиректоров под председательством ЕС, объявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"В качестве следующих шагов (по сохранению СВПД - ИФ) Совместная комиссия проведет совещание в Вене 25 мая в формате ЕС/E3 + 2 и Иран на уровне заместителей министров иностранных дел - политических директоров. 28 министров иностранных дел ЕС вернутся к этому вопросу на следующем Совете по иностранным делам в Брюсселе 28 мая", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.

По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз действует в единстве и быстро для сохранения СВПД, и объявленный 18 мая Еврокомиссией запуск механизма блокировки санкций США и другие меры поддержки соглашения "являются сильным подтверждением этого обязательства".

Глава европейской дипломатии напомнила, что это решение быстро последовало за другими шагами, предпринятыми в последние дни, которые подтверждают приверженность ЕС продолжению полного и эффективного осуществления СВПД и его решимость работать с международным сообществом ради сохранения соглашения, пока Иран продолжает соблюдать свои обязательства.

Она отметила проведение по ее созыву совещания министров иностранных дел "европейской тройки" (Германии, Великобритании, Франции) с главой МИД Ирана, "чтобы рассмотреть последствия этого объявления (президента США - ИФ) и договориться об общем комплексе направлений действий".

Ф.Могерини также упомянула совместное с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером представление 17 мая исполнительной коллегии ЕС возможных мер по сохранению соглашения и защите интересов Европы.

"Эти меры были представлены в тот же день лидерам ЕС в Софии, которые подтвердили свою твердую приверженность СВПД как критически важную для европейской безопасности. Тем временем были начаты интенсивные экспертные дискуссии для принятия практических решений в целях поддержания и углубления экономических отношений с Ираном", - заявила высокий представитель ЕС.

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