Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Помимо усугубления проблем безопасности и гуманитарных проблем, турецкая операция на северо-востоке Сирии может помешать Конституционному комитету САР начать свою работу, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Как раз две недели назад мы были в Нью-Йорке по случаю Генеральной Ассамблеи ООН, и мы там услышали это обнадеживающее объявление (о формировании конституционного комитета - ИФ), согласно которому режим и оппозиция пришли к первому соглашению с начала войны. И это благодаря посредничеству ООН, которое мы поддерживали в течение всех этих лет", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая вечером в среду на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

"В то время мы ясно заявили и повторяли в течение всего этого периода, что это только лишь первый шаг. Но особо важный шаг. Подлинный первый шаг вперед, который, возможно, позволит стране найти политическое решение конфликта. Мы с нетерпением ожидаем первое заседание комитета в Женеве, и должна сказать, что мы ожидаем это первое заседание комитета, может быть, даже до конца октября", - продолжила Могерини.

Она выразила надежду, что "турецкая атака не сможет отсрочить первое заседание конституционного комитета".

"Однако мы не можем исключить такую возможность", - отметила глава европейской дипломатии.

"Мы призываем Турцию немедленно прекратить вооруженные действия. Эта дестабилизация на северо-востоке Сирии с межэтнической напряженностью и возобновлением угроз совершенно не в наших интересах. Мы всегда придерживались одной цели: положить конец насилию, бороться против Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация - ИФ), восстановить мир и безопасность на северо-востоке Сирии и на Ближнем Востоке", - заявила Могерини.

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