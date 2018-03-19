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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:05 19.03.2018 - 18:05

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз по-прежнему выступает за полное выполнение Тегераном и "шестеркой" посредников Совместного плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Иран полностью выполнял свои обязательства по СВПД", - сказала Ф.Могерини, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

"Все стороны переговоров, которые состоялись в прошлую пятницу в Вене, в очередной раз подтвердили свою приверженность иранской ядерной сделке", - добавила она.

По словам главы европейской дипломатии, СВПД обладает "стратегическим значением" и "является как для нас, так и для всего международного сообщества способом обеспечить безопасность".

СВПД был заключен в июле 2015 года в Вене Ираном и "шестеркой" посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СВПД и пригрозил выйти из этого соглашения, если не будет увеличено время контроля за атомными объектами Ирана и если документ не будет распространен на ракетную программу Тегерана.

тэ во бп

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