Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 12:20

Брюссель. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила неизменность позиции Евросоюза по статусу Голанских высот в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.

"Позиция Европейского союза в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН Европейский союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в распространенном в Брюсселе в среду заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Ранее эту позицию Евросоюза изложил "Интерфаксу" один из официальных представителей ЕС.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией под юрисдикцией Израиля.

Это решение раскритиковали в Евросоюзе, ООН, ЛАГ, а также многие страны, в частности, Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Турция, Сирия, Иран.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН этого решения не признал. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

1ов ав

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