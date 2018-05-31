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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 19:55 31.05.2018 - 19:55

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг обсудила прогресс в женевском политическом процессе по Сирии с делегацией Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) во главе с его председателем Насром аль-Харири, говорится в сообщении дипломатической службы ЕС, распространенном на официальном сайте Евросоюза.

"Высокий представитель ЕС Ф.Могерини провела встречу сегодня в Брюсселе с главой ВКП Насром аль-Харири", - отмечается в документе.

"Ф.Могерини обсудила с делегацией ВКП результаты проведения второй Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона, в ходе которой была подтверждена поддержка со стороны международного сообщества мирного процесса, проводимого ООН, а также затронута тема дальнейшей мобилизации финансовой и гуманитарной помощи сирийцам внутри страны и в соседних государствах", - подчеркнули в европейской дипслужбе.

Помимо этого, глава дипломатии ЕС вновь отметила важность женевского политического процесса по Сирии.

"Ф.Могерини подтвердила приверженность ЕС женевскому политическому процессу, проводимому под руководством ООН, и поддержке ВКП, который представляет сирийскую оппозицию в рамках сирийских переговоров", - говорится в сообщении.

При этом в Евросоюзе намерены оказывать помощь спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, а также надеются на "выработку политического решения, которое приведет к всеобъемлющим и приемлемым политическим преобразованиям в Сирии".

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