Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 19:35

Брюссель. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в связи с угрозой, которую несет ураган "Дориан" Багамским островам, заявила о готовности ЕС оказать помощь пострадавшему от стихии региону.

"Тропический циклон "Дориан" вызывает сильные разрушения на Багамах. Чрезвычайные службы ЕС внимательно следят за развитием событий", - написала Могерини в понедельник на странице в Twitter.

Она отметила, что спутниковая картографическая служба Евросоюза Copernicus предоставляет космические снимки стихийного явления.

"Мы готовы оказать дальнейшую помощь", - заверила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Как сообщалось, в настоящее время ураган движется со скоростью полтора километра в час в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км/ч.

Ожидается, что он приблизится на опасное расстояние к восточному побережью американского штата Флорида в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск). В связи с приближающейся опасностью прекратили работу международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич, отменены более 200 рейсов в международном аэропорту Орландо.

Ранее во Флориде, а также в Джорджии и в Южной Каролине объявлена массовая эвакуация жителей из прибрежных населенных пунктов.

1ов аю

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