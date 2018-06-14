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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 13:59 14.06.2018 - 13:59

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) обнародовала в четверг предложение увеличить до 123 млрд евро бюджет, выделяемый на внешнеполитическую деятельность ЕС в рамках долгосрочного финансового плана Евросоюза на 2021-2027 годы, сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

При этом предложение предусматривает упрощение структуры бюджета, ее большую гибкость и эффективность.

"Мы предлагаем бюджет на внешнеполитическую деятельность Европейского союза в размере 123 млрд евро на следующие семь лет. Это увеличение на 30%, что является беспрецедентным вложением в нашу глобальную роль. Больше ресурсов для большего количества действий (ЕС - ИФ) как надежного, предсказуемого, готового к сотрудничеству глобального игрока - именно то, чего ожидают наши граждане и наши партнеры в эти смутные времена", - сказала по случаю презентации в Брюсселе этого бюджетного предложения Ф.Могерини.

Вместе с членами Еврокомиссии по вопросам соседства, международного сотрудничества и развития, гуманитарной помощи Йоханнесом Ханом, Невеном Мимицей и Христосом Стилианидесом Ф.Могерини пояснила на пресс-конференции, что бюджет внешнеполитической деятельности станет основным инструментом ЕС для поддержки государств-партнеров в их политических и экономических преобразованиях в направлении устойчивого развития, стабильности, укрепления демократии, социально-экономического развития и искоренения нищеты.

Эти меры также позволят ЕС продолжать оказывать гуманитарную помощь во всем мире. В случае с политикой соседства ЕС, новый бюджет будет инструментом, помогающим соседним странам в сближении с единым рынком ЕС, отметили в ЕК.

В материалах к предложению ЕК перечислены ключевые элементы нового предложения по внешнеполитическому бюджету ЕС.

Так, увеличивается финансирование - с 94,5 млрд евро за период с 2014 по 2020 годы до 123 млрд евро на 2021-2027 годы, то есть примерно на 30%.

ЕК предлагает упростить бюджет, сократив количество инструментов, а также интегрировать Европейский фонд развития в бюджет ЕС. Авторы предложения поясняют, что это позволит улучшить согласованность и обеспечить более четкую ориентацию на политические цели и обязательства перед партнерами в соответствии с ценностями и приоритетами ЕС.

Предлагаемая более гибкая структура бюджета позволит на многолетней основе применять неиспользованные средства. Это в свою очередь даст возможность ЕС лучше реагировать на меняющиеся обстоятельства в соответствии с его приоритетами по искоренению нищеты, содействию устойчивому развитию, процветанию, миру и стабильности.

Ожидается, что предлагаемые меры также обеспечат повышенную прозрачность и демократический контроль, например, за счет включения Европейского фонда развития в бюджет ЕС.

1ов аю ки

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