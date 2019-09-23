Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в понедельник назвала долгожданной новостью объявление генсеком ООН Антониу Гутерришем о соглашении по созданию конституционного комитета Сирии.
По ее словам, ожидаемое первое заседание конституционного комитета сможет "послужить началом процесса, который в конечном итоге приведет к миру".
"ЕС последовательно утверждает, что любое надежное решение конфликта требует подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, согласованным сирийскими сторонами в рамках женевского процесса под руководством ООН", - отмечается в заявлении Могерини, распространенном в понедельник вечером.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Гутерриш в понедельник заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.
По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозиции.
Гутерриш "приветствовал прогресс, достигнутый правительством и оппозицией Сирии".
Генсек ООН также приветствовал усилия России, Турции и Ирана, которые поддерживали заключение этого соглашения.
"Я высоко ценю дипломатическое участие властей России, Турции и Ирана, поддерживавших заключение соглашения (о конституционном комитете - ИФ)", - сказал он.
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