Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 19:52

Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в понедельник назвала долгожданной новостью объявление генсеком ООН Антониу Гутерришем о соглашении по созданию конституционного комитета Сирии.

По ее словам, ожидаемое первое заседание конституционного комитета сможет "послужить началом процесса, который в конечном итоге приведет к миру".

"ЕС последовательно утверждает, что любое надежное решение конфликта требует подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, согласованным сирийскими сторонами в рамках женевского процесса под руководством ООН", - отмечается в заявлении Могерини, распространенном в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Гутерриш в понедельник заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.

По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозиции.

Гутерриш "приветствовал прогресс, достигнутый правительством и оппозицией Сирии".

Генсек ООН также приветствовал усилия России, Турции и Ирана, которые поддерживали заключение этого соглашения.

"Я высоко ценю дипломатическое участие властей России, Турции и Ирана, поддерживавших заключение соглашения (о конституционном комитете - ИФ)", - сказал он.

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