Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 17:24

Брюссель. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что после недавних событий в Боливии, поставивших под сомнение стабильность страны и социальный мир, крайне важно вернуться к нормам конституции, чтобы уважались верховенство права, демократические принципы и гражданские права.

"В этом контексте Европейский союз поддерживает институциональное решение, которое позволяет временному руководству, осуществляющему переходный порядок, подготовиться к новым выборам и избежать вакуума власти, способного иметь тяжелые последствия для всей страны", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в пятницу в Брюсселе.

По ее словам, "непосредственная цель переходных властей должна заключаться в обеспечении мира и безопасности в стране и быстром проведении выборов, на которых может быть свободно выражена воля народа".

"Мы настоятельно призываем всех политических и общественных деятелей поддержать такой институциональный путь и добиваться примирения. Насилие и политическое возмездие недопустимы и только усугубят социальную пропасть", - предупредила Могерини.

Она также призвала от имени ЕС правоохранительные органы страны гарантировать безопасность боливийскому народу при уважении прав человека.

"Будущая стабильность Боливии зависит от того, будет ли она поддерживать демократические ценности и верховенство права, сохраняя единство и инклюзивность страны", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она объяснила кризис в Боливии нарушениями на выборах, которые были подтверждены Организацией американских государств. Эти нарушения, по оценке ЕС, привели к массовым протестам, требованиям различных слоев общества, чтобы президент Эво Моралес отказался от власти, и, наконец, к отставке президента.

Могерини заверила, что Европейский союз будет продолжать поддерживать укрепление демократических институтов Боливии и ее социально-экономическое развитие.

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