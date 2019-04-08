Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 10:49

Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник назвала тревожной ситуацию в Ливии и призвала стороны конфликта придерживаться режима гуманитарного перемирия.

"Ситуация в Ливии очень тревожная. Важно, чтобы страны ЕС вместе выступили за полное соблюдение гуманитарного перемирия", - сказала она в Люксембурге по прибытии на Совет министров ЕС по иностранным делам.

Ф.Могерини добавила, что Ливийская национальная армия и силы правительства в Триполи должны воздержаться от боевых действий, а стороны - вернуться к переговорам.

Командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

1бф аю

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