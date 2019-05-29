Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 13:39

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Властям Сербии и Косово следует возобновить переговоры для решения спорных вопросов, заявила в среду глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Необходимо, чтобы обе стороны вернулись к диалогу, нацеленному на полную нормализацию отношений", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

Днем ранее после полицейской операции, организованной Приштиной, произошли беспорядки в населенных пунктах, где проживают косовские сербы. Ожидается, что в течение среды живущие в Косово сербы проведут акцию протеста.

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