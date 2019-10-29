Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 15:27

Брюссель. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини примет участие в назначенной на 14 ноября в Вашингтоне министерской встрече международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Я подтверждаю, что высокий представитель - заместитель председатели Комиссии Могерини примет участие в этой встрече", - сказала во вторник на брифинге ее пресс-секретарь Майя Косьянчич.

"ИГ продолжает представлять серьезную угрозу, даже в контексте последних событий (уничтожения его лидера аль-Багдади), - отметила она. - Мы должны сохранять исключительную бдительность, учитывая связанный с ним риск".

Что касается поднимаемого американцами вопроса о военном участии европейских стран в борьбе против ИГ "на земле", то Брюссель только изучает предложение министра обороны Германии о международном патрулировании зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Но Косьянчич напомнила, что ЕС делает акцент на искоренении глубинных причин существования ИГ.

По ее словам ЕС будет и впредь играть активную роль в международной коалиции против ИГ. Но, в общем, Европа поддерживает политический процесс под эгидой ООН и в этом контексте ожидает предстоящую на этой неделе в Женеве встречу конституционного комитета для Сирии, потому что, с его точки зрения, только политическое решение конфликта может быть устойчивым и долговременным.

1мн ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!