Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 18:29

Брюссель. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Двухдневный неформальный Совет ЕС на уровне министров обороны откроется в среду в Хельсинки под председательством высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини, сообщила пресс-служба совета.

В коммюнике отмечается, что повестка дня встречи включает в себя рабочий ужин 28 августа по темам искусственного интеллекта и новым технологиям, а также рабочие сессии по климату и обороне и по координации совместных морских операций и миссий.

Кроме того, запланирован рабочий обед 29 августа по теме гибридных угроз вместе с министрами иностранных дел ЕС, у которых в четверг начинается неформальный двухдневный совет "Гимних", говорится в сообщении пресс-службы.

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