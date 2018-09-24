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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 18:47 24.09.2018 - 18:47

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини провела в понедельник в Нью-Йорке переговоры с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Встреча состоялась перед министерским заседанием пятерки международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия - ИФ) и Ирана по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, сообщила европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

По ее данным, Ф.Могерини и Дж.Зариф также обсудили Сирию и Йемен.

Ранее было объявлено, что Ф.Могерини планирует провести министерское совещание "пятерки" с участием Ирана по реализации СВПД 24 сентября "на полях" открывающейся на этой неделе в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Это будет уже вторая министерская встреча после выхода в мае этого года США из СВПД и решения Вашингтона возобновить односторонние антииранские санкции.

Первое такое совещание на уровне глав МИД состоялась 6 июля в Вене. По его итогам оставшиеся участники иранской сделки условились выработать меры по защите своих экономических операторов от американских санкций в отношении Тегерана. Министры подтвердили приверженность сторон выполнению положений СВПД и констатировали ответственное и полное выполнение Тегераном своих обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей.

1ак ки

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