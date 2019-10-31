Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 19:50

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз считает свободу СМИ самой сутью демократии, осуждает преступления против журналистов и поддерживает свободу прессы в мире, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Свобода выражения мнений во всех ее формах является самой сутью демократии, и только благодаря процветающей, свободной и независимой медийной среде мы можем привлечь к ответственности правительства, бизнес и общество в целом", - пишет она в заявлении по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, отмечаемого ежегодно 2 ноября.

Могерини отметила, что журналисты и работники СМИ часто подвергаются нападкам, преследованиям или запугиванию за выполнение своей работы.

"Вновь и вновь правительства не могут защитить журналистов, не решаются преследовать виновных или даже сами совершают преступления, - заявила она. - Безнаказанность за эти преступления усугубляет их вред и разрушает демократические основы общества, питая страх, недоверие и беспокойство".

Глава дипломатии ЕС напоминает о вопиющих случаях долго нерасследованных убийств журналистов, в частности, саудовца Джамаля Хашкаджи и мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Могерини отметила, что ЕС финансирует механизм защиты правозащитников - сеть быстрого реагирования на случаи угроз правозащитникам, включая журналистов. Он финансирует Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF), который ведет Мониторинг плюрализма СМИ, оценивает угрозы плюрализму прессы в ЕС и соседних стран, дает информацию для формирования политики ЕС. В 2019 году Еврокомиссия выделила 2,2 млн евро на поддержку проектов центра, направленных на продвижение качественной журналистики, трансграничное сотрудничество между профессионалами СМИ и органами саморегулирования. Во многих странах ЕС предоставляет финансовую и экспертную поддержку в области защиты журналистов, блогеров и работников СМИ.

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