Могерини расценила покушение на палестинского премьера как подрыв усилий по объединению Газы и Западного берега реки Иордан
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Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини пожелала выздоровления раненым во вторник при покушении на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу во время его поездки в Газу.
"Этот инцидент можно рассматривать только как преднамеренную попытку подорвать недавние усилия по объединению Газы и Западного берега (реки Иордан - ИФ) в одной легитимной Палестинской администрации", - заявила Ф.Могерини.
По ее словам, для Европейского союза ясно, что "те, кто действует по усугублению разногласий посредством насилия, работают против интересов народа Газы и всех палестинцев".
Глава европейской дипломатии призвала провести тщательное расследование этого инцидента, чтобы исполнителей можно было привлечь к ответственности.
"В то же время Европейский союз высоко оценивает мужественные усилия премьер-министра Хамдаллы и других людей, которые продолжают работу по улучшению положения населения на местах и по палестинскому единению, что является важным элементом для решения (ближневосточного конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств и обеспечения прочного мира", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном во вторник в Брюсселе.
В нем отмечается, что премьер-министра, рядом с кортежем которого произошел взрыв, нет среди пострадавших.
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Интерфакс