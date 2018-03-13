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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 17:53 13.03.2018 - 17:53

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини пожелала выздоровления раненым во вторник при покушении на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу во время его поездки в Газу.

"Этот инцидент можно рассматривать только как преднамеренную попытку подорвать недавние усилия по объединению Газы и Западного берега (реки Иордан - ИФ) в одной легитимной Палестинской администрации", - заявила Ф.Могерини.

По ее словам, для Европейского союза ясно, что "те, кто действует по усугублению разногласий посредством насилия, работают против интересов народа Газы и всех палестинцев".

Глава европейской дипломатии призвала провести тщательное расследование этого инцидента, чтобы исполнителей можно было привлечь к ответственности.

"В то же время Европейский союз высоко оценивает мужественные усилия премьер-министра Хамдаллы и других людей, которые продолжают работу по улучшению положения населения на местах и по палестинскому единению, что является важным элементом для решения (ближневосточного конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств и обеспечения прочного мира", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном во вторник в Брюсселе.

В нем отмечается, что премьер-министра, рядом с кортежем которого произошел взрыв, нет среди пострадавших.

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