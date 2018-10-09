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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 23:03 09.10.2018 - 23:03

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Внимание, которое уделяется культуре в Евросоюзе, показывает его ценности и видение мира, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Там, где другие разрушают, мы восстанавливаем. Там, где другие воспринимают образование как угрозу, мы считаем его лучшей инвестицией и надеждой", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на церемонии открытия Франкфуртской книжной ярмарки.

"Когда артистов преследуют, мы работаем над тем, чтобы дать им возможность защитить свою свободу и обеспечить уважение всех их прав. Когда писатель несправедливо задержан, мы будем неустанно работать за его или ее освобождение, даже если это неприятно и дипломатически трудно сделать", - отметила Ф.Могерини.

По ее словам, такая позиция - это "удостоверение личности" ЕС. "Мы унаследовали великую европейскую культуру от нашей истории, от наших отцов и матерей. Но будущее строится, его не унаследуешь. Оно требует тяжелой работы, упорства и решимости, а иногда и определенной доли мужества", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она считает европейскую культуру "огромной возможностью и огромной ответственностью" всех европейцев, "особенно в этот момент, когда остальной мир смотрит на Европу как на ориентир".

Ф.Могерини призвала сохранять верность европейским ценностям и оберегать имеющийся потенциал культуры.

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