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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 21:47 13.03.2018 - 21:47

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила во вторник, что ситуация на Корейском полуострове может превратиться из потенциальной катастрофы в демонстрацию силы многосторонней дипломатии.

Выступая с заявлением в Европарламенте в Страсбурге, она приветствовала усилия президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, предпринятые им в последнее время по налаживанию диалога с КНДР.

"На прошлой неделе Корейская Народно-Демократическая Республика передала через южнокорейских специальных посланников о своей готовности вступить в переговоры о денуклеаризации. Как сообщается, Северная Корея готова воздержаться от испытаний ядерного оружия или ракет в ходе этих переговоров. Если бы эти объявления подтвердились, они могли бы создать необходимые условия для переговорного решения", - сказала глава дипломатии ЕС.

По ее словам, встреча на высшем уровне между президентом Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в апреле могла бы положить начало выстраиванию необходимого доверия, снизить напряженность и улучшить межкорейские отношения.

"Потенциальная готовность президента Трампа принять приглашение на майский саммит (с Ким Чен Ыном - ИФ) представляет собой еще один возможный элемент для прорыва к дипломатическому решению", - отметила Ф.Могерини.

Она выразила мнение, что "единство международного сообщества будет важным определяющим фактором того, добьемся ли мы вместе успеха или потерпим неудачу".

"Мы, европейцы, Европейский союз и государства-члены, готовы сделать свою часть работы, как мы всегда это делали. Наша политика "критического взаимодействия" с КНДР более актуальна, чем когда-либо. Мы выступаем за максимальное давление и диалог. Оба они необходимы, чтобы предотвратить опасность войны", - считает глава европейской дипломатии.

"Мы всегда подчеркивали необходимость прийти к полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическими средствами", - добавила Ф.Могерини.

гс

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