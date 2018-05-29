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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 10:42 29.05.2018 - 10:42

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини принимает во вторник участие в Международной конференции по Ливии в Париже, целью которой является поддержка усилий ООН, направленных на урегулирование в этой стране, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Европейский союз продолжает продвигать и поддерживать политический процесс в Ливии под руководством ООН и при участии также входящих в "ливийский квартет" Африканского союза и Лиги арабских государств", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

Ф.Могерини проведет ряд двусторонних встреч "на полях" конференции. Во второй половине дня во вторник она выступит на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге по ситуации в Ливии, отмечается в документе.

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