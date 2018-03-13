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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 21:02 13.03.2018 - 21:02

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В Сирии наблюдается новая драматическая эскалация военных действий в Африне и в Восточной Гуте, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"И с каждой эскалацией жестокость выходит на новый уровень. В Восточной Гуте мы видели, как подвергаются бомбардировкам гражданское население и медицинские учреждения и как стреляют по тем, кто пытается убегать", - сказала Ф.Могерини, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"И единственное, что мы можем сделать, выполняя моральный долг и подходя рациональным образом, - это продолжать работать с ООН, чтобы достичь цели, каковой до сих пор не удается достичь: политического решения в Женеве, которое стало бы основой справедливого и прочного мира", - продолжила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По ее словам, "самая срочная задача - это положить конец боевым действиям и принести облегчение гражданскому населению". В связи с этим Ф.Могерини сослалась на резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН и напомнила, что 26 февраля министры иностранных дел на заседании Совета ЕС призвали к полной и быстрой реализации этой резолюции, и она в тот же день направила письмо министрам иностранных дел России, Турции и Ирана - трем странам-гарантам астанинского процесса.

"Потому что они обязались установить зоны деэскалации, а Восточная Гута - одна из этих зон, вошедших в соглашение, и, значит, обязательства должны соблюдаться", - отметила Ф.Могерини.

Она пояснила, что в своем письме просила содействовать полной и немедленной реализации резолюции СБ ООН со всеми необходимыми мерами, чтобы гарантировать конец военных действий, гуманитарный доступ, спасение жизней и санитарную эвакуацию

Говоря о достигшем Восточной Гуты гуманитарном конвое, она назвала это первым, но недостаточным шагом, так как требуется полное прекращение огня в соответствии с резолюцией СБ ООН.

Глава европейской дипломатии пообещала продолжение гуманитарной помощи ЕС Сирии, несмотря на бои, но подчеркнула, что Евросоюз должен при этом концентрироваться на мирных переговорах в Женеве.

"Я знаю, что трудно говорить о переговорах о мире и еще труднее приступить к этим переговорам, когда тысячи людей погибают. Но надо помнить, что мир тем более является срочной необходимостью, когда бои ожесточаются. И мир может быть обеспечен только глобальным политическим соглашением под эгидой ООН", - сказала Ф.Могерини.

Она призвала не забывать уроки частичных соглашений, которые, конечно, "открывают окна надежды", но они, как правило, рушатся без всеобщего соглашения. Ситуация в Африне и Восточной Гуте, по ее словам, тормозит политическое решение и может привести к еще более драматической эскалации даже в самые ближайшие часы. "Поэтому мы должны сконцентрировать все наши усилия, чтобы поддержать, перезапустить переговоры под эгидой ООН в Женеве решительным и упорным образом, объединяя также усилия всех партнеров по региону и международному сообществу", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

Отвечая на вопросы и замечания евродепутатов, Ф.Могерини признала, что, хотя ЕС делает все от него зависящее по урегулированию ситуации в Сирии, он не всегда добивается желаемого результата. Но если бы не было дипломатического и гуманитарного вклада Евросоюза, дело обстояло бы еще хуже.

Она отметила координирующую и объединяющую роль ЕС в процессе подготовки резолюции СБ ООН по Сирии.

"Мы должны продолжать наши усилия, чтобы выстроить достаточно широкий консенсус с целью добиться решения этого конфликта под эгидой ООН", - заключила глава европейской дипломатии.

Ов бс

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