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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 17:56 28.06.2018 - 17:56

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, отвечая на вопрос о предстоящей встрече между президентами России и США, заявила, что ЕС всегда выступает за диалог, ведущий к положительным результатам.

"Мы всегда поддерживаем диалог и общение. Вы знаете, Европейский союз выступает в поддержку сотрудничества и диалога каждый раз, когда это направлено на достижение хороших результатов", - заявила в четверг Ф.Могерини журналистам в Брюсселе.

Ранее пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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