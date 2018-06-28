Могерини, говоря о встрече Трампа с Путиным, заявила о пользе диалога
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Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, отвечая на вопрос о предстоящей встрече между президентами России и США, заявила, что ЕС всегда выступает за диалог, ведущий к положительным результатам.
"Мы всегда поддерживаем диалог и общение. Вы знаете, Европейский союз выступает в поддержку сотрудничества и диалога каждый раз, когда это направлено на достижение хороших результатов", - заявила в четверг Ф.Могерини журналистам в Брюсселе.
Ранее пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.
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Интерфакс