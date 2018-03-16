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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 14:56 16.03.2018 - 14:56

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляет, что спустя четыре года после вхождения Крыма в состав Российской Федерацией Европейский союз остается твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Европейский союз подтверждает, что он не признает это нарушение международного права и продолжает его осуждать. Оно по-прежнему представляет собой прямую угрозу международной безопасности и имеет серьезные последствия для международного юридического порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - отмечается в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в пятницу в Брюсселе.

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