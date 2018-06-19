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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 19:25 19.06.2018 - 19:25

Берлин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Модель летающей тарелки Третьего рейха, которой в действительности никогда не существовало, с символикой Люфтваффе сняли в Германии с продажи, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель фирмы-производителя Revell Селин Парунанту.

"Из-за критики в последние дни компания Revell приняла решение убрать продукт из ассортимента", - сказала собеседница агентства.

Модель для сборки была выставлена на продажу на сайтах Amazon и Ebay за 45,5 евро. На коробке было написано "Летающее блюдце Haunebu II в масштабе 1:72, уровень сложности 4, длина - 20 сантиметров". Товар стал причиной шквала критики в адрес фирмы.

Представителей Союза защиты детей и Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене, например, возмутил тот факт, что в описании к модели было бездоказательно сказано, что речь идет о "летательном аппарате времен второй мировой войны". По мнению объединений, это приписывало режиму национал-социализма несуществующие способности, которые могли бы стать аргументами для правых радикалов.

В частности, в инструкции к мифической летающей тарелке было сказано: "экземпляры Haunebu II, которые могли летать, появились в середине 1943 года, но из-за войны не прошли период тестовых испытаний", что, разумеется, не соответствует действительности.

Также представители Союза защиты детей были недовольны тем, что игрушка с символикой времен нацизма может оказаться в руках детей. С.Парунанту в свою очередь заявила, что такого быть не могло.

"Продукт был предназначен не для детей, как было ошибочно сказано в сообщениях СМИ, а для взрослых собирателей моделей", - сказала она, в то же время признав ошибки компании.

"Текст на товаре был не совсем правильный, указание на возрастной диапазон вводило в заблуждение, поэтому компания отреагировала и больше продавать продукт не будет", - указала собеседница агентства.

В настоящее время на Amazon товар уже недоступен.

1тф об

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