МОК выделит $150 тыс. Пхенчхану, который пострадал от наводнения
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Москва/Париж. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Международный олимпийский комитет направит $150 тысяч на помощь семьям, пострадавшим от наводнения в Пхенчхане, сообщает пресс-служба МОК во вторник.
"Президент МОК Томас Бах заявил, что $150 тысяч будут направлены в качестве помощь городу Пхенчхан, который серьезно пострадал от наводнения в начале этого месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 150 человек остались без крова. В общей сложности пострадало более 50 домов, в результате чего более 70 семей лишились жилья.
Пхенчхан принимал зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года.
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Интерфакс