Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Международный олимпийский комитет (МОК) соболезнует из-за гибели двукратного олимпийского чемпиона по баскетболу Коби Брайанта.
"Покойся с миром, Коби Брайант. Ты всегда будешь в наших сердцах", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере МОК в понедельник.
Ранее американские СМИ сообщили, что Брайант погиб в результате крушения его личного вертолета. Первым о трагедии сообщил в воскресенье портал TMZ.
Телеканал NBC, в свою очередь, информирует, что власти американского города Калабасас подтвердили ему эту информацию.
Крушение произошло в Калифорнии.
Жены 41-летнего Брайанта в вертолёте не было. По информации некоторых СМИ, на борту находилась одна из дочерей экс-спортсмена. Причина катастрофы пока не установлена.
Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях уже активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.
Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он - пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.
1юп мк