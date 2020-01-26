Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 0:17

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Международный олимпийский комитет (МОК) соболезнует из-за гибели двукратного олимпийского чемпиона по баскетболу Коби Брайанта.

"Покойся с миром, Коби Брайант. Ты всегда будешь в наших сердцах", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере МОК в понедельник.

Ранее американские СМИ сообщили, что Брайант погиб в результате крушения его личного вертолета. Первым о трагедии сообщил в воскресенье портал TMZ.

Телеканал NBC, в свою очередь, информирует, что власти американского города Калабасас подтвердили ему эту информацию.

Крушение произошло в Калифорнии.

Жены 41-летнего Брайанта в вертолёте не было. По информации некоторых СМИ, на борту находилась одна из дочерей экс-спортсмена. Причина катастрофы пока не установлена.

Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях уже активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он - пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

1юп мк

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