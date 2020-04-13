*** Расходы оцениваются в несколько сотен миллионов долларов
Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил примерную стоимость переноса Олимпийских игр-2020 в Токио на лето 2021 года в несколько сотен миллионов долларов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
"Нам только предстоит посчитать окончательную стоимость переноса Игр-2020. Очевидно, что МОК понесет дополнительные расходы. Уже сейчас понятно, что речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов", - сказал Бах в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
"Мы договорились с премьер-министром Синдзо Абэ, что Япония продолжит финансировать программы, реализуемые в рамках существующего соглашения на проведение Олимпийских игр 2020 года. МОК от своих обязательств также не отказывается", - добавил он.
Исполнительный комитет МОК совместно с правительством Японии, Оргкомитетом "Токио-2020" и региональными властями принял решение перенести Олимпийские игры. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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