Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 13:20

*** Расходы оцениваются в несколько сотен миллионов долларов

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил примерную стоимость переноса Олимпийских игр-2020 в Токио на лето 2021 года в несколько сотен миллионов долларов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Нам только предстоит посчитать окончательную стоимость переноса Игр-2020. Очевидно, что МОК понесет дополнительные расходы. Уже сейчас понятно, что речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов", - сказал Бах в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Мы договорились с премьер-министром Синдзо Абэ, что Япония продолжит финансировать программы, реализуемые в рамках существующего соглашения на проведение Олимпийских игр 2020 года. МОК от своих обязательств также не отказывается", - добавил он.

Исполнительный комитет МОК совместно с правительством Японии, Оргкомитетом "Токио-2020" и региональными властями принял решение перенести Олимпийские игры. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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