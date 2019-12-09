Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Международный олимпийский комитет поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК.
"Представители Олимпийского движения сегодня поддержали это единодушное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному Исполнительным комитетом МОК на прошлой неделе и одобренному Олимпийским саммитом", - говорится в ответе МОК.
1дк ав