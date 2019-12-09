Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 14:44

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Международный олимпийский комитет поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК.

"Представители Олимпийского движения сегодня поддержали это единодушное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному Исполнительным комитетом МОК на прошлой неделе и одобренному Олимпийским саммитом", - говорится в ответе МОК.

В понедельник, 9 декабря, исполком WADA принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.

В то же время WADA не стало вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в спортивных состязаниях на каких бы то ни было условиях.

Решение WADA, как отмечает BBC, не помешает сборной РФ принять участие в чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Это связано с тем, что организатор турнира - УЕФА не фигурирует в составленном антидопинговым агентством перечне "крупнейших спортивных организаций", на которые распространяются решения WADA по борьбе по борьбе против допинга.

Мировые СМИ отмечают, что, вероятно, российская сторона оспорит решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

1дк ав

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