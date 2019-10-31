Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 15:14

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия выделила в четверг почти 25 млн евро бюджетной поддержки Молдавии на реформы в области полицейской службы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, развития сельского хозяйства и сельских районов.

"Сегодняшний пакет помощи, четвертый с июля, демонстрирует твердую и неизменную поддержку Евросоюзом курса Молдавии на реформы", - заявил в своем коммюнике комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

Он заверил, что "ЕС готов и впредь содействовать этому важному процессу при условии ощутимых результатов; особенно это относится к долгожданной реформе правосудия".

Этот платеж следует за двумя предыдущими траншами бюджетной поддержки (14,54 млн евро в июле и 14,35 млн евро 18 октября), а также за недавно объявленным первым траншем макрофинансовой помощи (30 млн евро).

Еврокомиссия возобновила бюджетную поддержку Молдавии в июле после почти двух лет приостановки, вызванной ухудшением правовой ситуации в стране. После июньской смены правительства в Молдавии оживился процесс структурных реформ, который позволил ЕС возобновить бюджетную поддержку и макрофинансовую помощь.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что Кишинев предпринял шаги к решению проблемы коррупции и установлению независимости судебной власти.

"Комиссия и Европейская внешнеполитическая служба продолжат внимательно следить за политической ситуацией (в Молдавии), в частности, за предстоящим 3 ноября вторым туром выборов в местные органы власти, - подчеркивается в коммюнике ЕК. - Они продолжат оценивать выполнение условий перед дальнейшими платежами".

1мн вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!