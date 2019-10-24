Берлин. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Молодежь в Германии стремится переезжать в крупные города, население провинции стареет, свидетельствуют результаты исследования Института экономических исследований имени Лейбница RWI Leibniz Institut fur Wirtschaftsforschung.

"Значительная часть внутренней миграции направлена в городские ареалы, что в особенности характерно для самой молодой группы населения, это усиливает расхождение в возрасте между деревенскими и городскими регионами", - сказано в тексте опубликованного исследования, в рамках которого ученые провели анализ внутренней миграции более 400 земельных округов ФРГ за период с 2008 по 2014 год.

Отмечается, что самая крупная группа внутренних мигрантов - это люди в возрасте от 18 до 29 лет, они составляют около 40% от общего объема внутренней миграции.

В числе причин миграции ученые называют зарплаты - эта причина характерна, однако, для людей моложе 50 лет: если зарплата хорошая, то переезжают относительно мало. Безработица - это еще одна причина для переезда - в тех местах, где нет работы, остается мало молодежи.

Еще одна причина, однако, не первостепенная, состоит в том, что как молодежь, так и люди старшего возраста выбирают себе для места жительства регионы "по возрасту" - те, в которых ровесников больше всего.

1тф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!