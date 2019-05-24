Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Десятки тысяч молодых европейцев, обеспокоенных климатическими изменениями на планете, в пятницу прошли маршем по центральным улицам крупнейших городов Европы: Берлина, Парижа, Брюсселя, Варшавы, Стокгольма, Лондона, Осло, Мадрида, передают европейские СМИ.

По данным агентства Associated Press, европейцы, многим из которых даже не исполнилось 18 лет, вышли на акцию в различных странах европейского континента - от Португалии и Италии до Финляндии и Британии - после призыва шведской школьницы, активистки в сфере защиты окружающей среды Греты Тунберг, устроить "школьную забастовку".

Идейный вдохновитель акции, 16-летняя Тунберг, выступила перед единомышленниками в Стокгольме.

"Мы столкнемся с угрозой вымирания, если в ближайшие 20 лет вдвое не сократим выбросы углекислого газа. Время на исходе", - заявила она, чтобы послушать школьницу, в Стокгольме собрались 4 тыс. человек.

В Берлине акция прошла напротив Бранденбургских ворот. Протестующие, преимущественно, молодые люди, несли в руках баннеры, на которых было написано: "Планеты Б у нас нет", "Климат меняется, а почему мы - нет?" и "Высаживайте деревья, спасайте пчел, очищайте моря".

Около 15 тысяч человек вышли на акцию в Париже. Они несли слоганы, гласившие: "Нет природы - нет будущего". В Лондоне участники акции собрались напротив здания парламента, и скандировали: "Действуем сейчас или сгорим", "Изменим систему, а не правительство".

В Варшаве школьники и студенты устроили лежачую акцию. Организаторы акции пояснили, что участники лежачего протеста хотели продемонстрировать, что произойдет с человечеством в будущем, если не принять меры.

"Мы все в одной лодке", - под таким лозунгом шла протестующая молодежь в испанской столице - Мадриде. Студенты в Осло несли баннер со слоганом: "Скоро Земля будет горячее, чем молодой Лео ди Каприо", а в Праге, одном из 15 городов Чехии, где в пятницу состоялась акция, организаторы призвали "голосовать за климат, а не за деньги" на проходящих в Европе выборах в Европарламент.

В Брюсселе на акцию пришли школьники в рабочих жилетах розового цвета, подобных тем, которые надевали протестующие в Париже на акцию "желтых жилетов". Они принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Динозавры тоже думали, что у них достаточно времени", "Спасайте планету, а не свои деньги", а также лозунг в стиле "Гарри Поттера" - "Мальчик, который выжил, скоро умрет".

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